Trabzonspor’da yenilmezlik serisi 20 maça ulaştı

Bordo mavili takım, şampiyonluk yarışındaki iddiasını Yukatel Kayserispor karşılaşmasında aldığı 3-2’lik zaferle perçinledi. Ligde istikrarlı bir tablo sergileyen bordo mavili ekip, dün akşam oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Visca, Djaniny ve Nwakaeme’nin golleriyle önemli bir geri dönüşü başardı. Bordo mavililer sezonun 4’üncü haftasında oynadığı Galatasaray karşılaşmasından bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını geride kapattı ve ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü.

SEZONUN 3’ÜNCÜ GERİ DÖNÜŞÜ

Karadeniz ekibinin 2021-22 sezonunda geri dönüş yaşadığı üçüncü karşılaşma dün akşam oynanan Yukatel Kayserispor maçı oldu. Ligin 4’üncü haftasında oynanan Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Trabzonspor , ikinci devrede Cornelius ve Nwakaeme’nin golleriyle skoru eşitlemişti. Bordo mavililer 23’üncü haftada yine Galatasaray karşılaşmasında da ilk yarıyı 1-0 geride bitirmiş, ikinci yarıda Bakasetas ve Visca’nın golleriyle geri dönüş yapmıştı.

EVİNDE NAMAĞLUP SERİSİ 20 MAÇA ÇIKTI

Maçın ilk yarısında Yukatel Kayserispor’un hücum ağırlıklı oyununda istediği savunmayı kuramayan Trabzonspor’un golleri ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin ardından geldi. 2-0’dan 3-2’lik geri dönüşe imza atan bordo mavili takım bu skorla evindeki namağlup serisini de sürdürdü. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu boyunca taraftarı önünde yenilmeyen Trabzonspor dün akşam oynanan karşılaşmayla birlikte evindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

22 HAFTALIK SERİYE YAKLAŞTI

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında puanını 66’ya çıkaran Karadeniz ekibi, 9’uncu haftada Fenerbahçe ’den aldığı liderliği 20 haftadır bırakmadı. Zirvedeki istikrarını sürdüren Trabzonspor, 1980-81 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderlik serisini yakalamaya bir adım daha yaklaştı.

VİSCA’NIN SERİSİ

Yukatel Kayserispor karşısında bordo mavililerin ilk golünü atan Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 iç saha karşılaşmasında gol atmayı başardı. Ligin gözde oyuncularından Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir’de forma giydiği 2018 yılı Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönemden bu yana ilk kez Süper Lig’de 3 maçlık seriyi dün akşam attığı golle yakaladı. Visca bordo mavili forma ile 5 kez fileleri havalandırdı.

DJANINY NEFES OLDU

Trabzonspor’da Yukatel Kayserispor karşılaşmasında ikinci devrede Bakasetas’ın yerine oyuna giren Djaniny Semedo, Edin Visca’nın ardından attığı golle bordo mavili takıma galibiyet umudu aşıladı. Karşılaşmanın 58’inci dakikasında ceza sahası yuvarlağındaki Nwakaeme’nin pasını ters köşeye gönderen Djaniny’nin golü bordo mavililere nefes oldu. Afrika Uluslar Kupası’nda sakatlandığı için Süper Lig’de 4 maç oynayamayan Djaniny, bu sezon bordo mavili formayla 6’ncı golünü dün akşam Kayserispor karşısında kaydetti.

Trabzonspor’da bu sezon 21 lig maçına çıkan Nwakaeme de ligde 9 gole ulaştı.

DHA