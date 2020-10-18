Vitor Hugo:

Brezilyalı stoper ilk defa dün Bordo- Mavili formayla sahaya çıktı. Edgar ile savunma tandeminde oynayan Hugo, girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 3 hava topunu alan Sambacı, bir hava topu mücadelesini rakibe kaptırdı.

Diabate:

Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanatta başladı, ilerleyen bölümlerde sağ tarafa geçti. Ancak oyunda varlığı hissedilmedi. 78'de Bilal ile değişen Malili oyuncu, 4 ikili mücadele kazanırken 7 kez top kaptırdı.

Djaniny:

Lisans sorunu hafta içi çözülen Yeşil Burun Adalı forvet maça yedek başladı. İki farkın ardından son yarım saatte Safa'nın yerine girdi. Hava toplarında etkisiz kaldı, 4 kez ikili mücadele kaybetti.





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