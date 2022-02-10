Altınordu'dan 600 bin euro bonservisle transfer edilen Enis Destan, 11'de şans buldu. Genç forvet sahada kaldığı süre boyunca çok istekliydi ancak özellikle ilk yarıda istediği topları alamadı. Buna rağmen gelecek adına ılumlu sinyaller veren Enis, 69. dakikada Puchacz'a yerini bıraktı. Karşılaşma sonrası konuşan genç futbolcu "Bugün benim için çok anlamlıydı. Çok çalışacağım ve daha iyi olacağım. Turu atlamak önemliydi. Hocama şans verdiği iTrabzoçin teşekkür ediyorum" dedi.