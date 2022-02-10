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Trabzonspor'da yeni transfer Enis Destan umut verdi

Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği genç forvet oyuncusu Enis Destan, Denizlispor maçındaki performansıyla camiaya umut verdi.

10 Şubat 2022, Perşembe 08:46 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da yeni transfer Enis Destan umut verdi

Altınordu'dan 600 bin euro bonservisle transfer edilen Enis Destan, 11'de şans buldu. Genç forvet sahada kaldığı süre boyunca çok istekliydi ancak özellikle ilk yarıda istediği topları alamadı. Buna rağmen gelecek adına ılumlu sinyaller veren Enis, 69. dakikada Puchacz'a yerini bıraktı. Karşılaşma sonrası konuşan genç futbolcu "Bugün benim için çok anlamlıydı. Çok çalışacağım ve daha iyi olacağım. Turu atlamak önemliydi. Hocama şans verdiği iTrabzoçin teşekkür ediyorum" dedi.

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