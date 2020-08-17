Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran ancak yeni sezonda hedefini mutlaka zirve olarak belirleyen Bordo-Mavililer bugün sahaya iniyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında kamp yapamayacak olan Trabzonspor sezon başı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Yeni teknik direktör Eddie Newton ile sezona hazırlanacak olan Fırtına’da uzun zaman sonra farklı bir kadro yapılanması olacak.

Atakan ve Salih...

Normal şartlarda gençler dahil olmak üzere en az 30 kişi kamp yapan Karadeniz ekibi, bu sezon Newton’un kararıyla bu rakamı aşağıya çekecek. 23 futbolcuyla kamp yapmayı düşünen İngiliz hocanın, A takım idmanlarına gençlerden Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı’yı alacağı öğrenildi. Diğer gençler, A takımla aynı saatte, aynı programı yan sahada uygulayacak.