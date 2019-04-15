Trabzonspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Antrenmanda izinli olan Yusuf Yazıcı, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ogenyi Onazi yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.