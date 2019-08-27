Oynadığı son 20 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen ve iyi bir seri yakalayan Trabzonspor’da her maçta farklı kahramanlar ortaya çıkıyor.

Geçen sezon Uğurcan, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme gibi isimler birçok maçta Karadeniz ekibine galibiyeti getirirken, yeni sezonda da yeni yıldızlar ortaya çıktı.

Teknik heyet memnun

Sparta Prag ve Kasımpaşa maçlarında yeni transfer Sörloth sahneye çıkarken, AEK mücadelesinde ise 3 golle Caleb Ekuban yıldızlaşmıştı.

Malatya sınavında ise golcüler sessiz kaldı, Abdülkadir Ömür ile Joao Pereira, Fırtına’yı galibiyete taşıdı.

Gol yükünün takım içerisinde dağılması da çeşitlilik açısından teknik heyeti bir hayli memnun etti.







