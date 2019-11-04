Trabzonspor’da bu sezon yaşanan sakatlıklar takıma olumsuz yansıdı. Ligde son oynanan Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle 6 oyuncusundan faydalanamayan teknik direktör Ünal Karaman, en büyük eksikliği ise orta sahanın merkezinde yaşadı. En son ligin 3’üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında kulübesinde iki merkez orta saha hamle oyuncusu bulunan Karaman, sonraki süreçte Onazi, Mikel, Abdulkadir Parmak’tan sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı ve zaman zaman sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet’e bu bölgede görev verdi.

SON MAÇTA 6 OYUNCUSUNDAN YOKSUN KALDI

2018-19 sezonunun 17’nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi’den uzun süredir yoksun kalan bordo-mavililerde, teknik patron Ünal Karaman, bu sezon ise Abdülkadir Ömür’den 13, Caleb Ekuban’dan 10, John Obi Mikel’den 4, Abdulkadir Parmak’tan 2 maçtır ve Daniel Sturridge’den de son Göztepe karşılaşmasında faydalanamadı. Bordo-mavililerde geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarı’nın yanı sıra stoper oyuncusu Ivanildo Fernandes de sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

KRASNODAR MAÇI ÖNCESİ SIKINTI YİNE ORTA SAHADA

Trabzonspor’da orta sahada görev yapan ve sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile John Obi Mikel’in tedavileri sürüyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi ise henüz hazır duruma gelemedi. 7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4’üncü maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde orta sahada sadece Sosa ve Doğan’ın yanı sıra ana mevkisi sağ bek olan ancak Ünal Karaman’ın zaman zaman orta alanda görev verdiği Kamil Ahmet bulunuyor. Alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman bu maçta da yine aynı oyuncuları kullanmak zorunda kalacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 gün sonra ise sahasında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

GOL ATMA SERİSİ BİTTİ ANCAK YEME SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, Trabzonspor’un Süper Lig’deki 21 maçlık gol atma serisi Göztepe karşılaşmasıyla son bulurken, kalesini kapatma noktasında ise bu maçta da başarılı olamadı. Göztepe’ye sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Süper Lig’de çıktığı son 16 maçta da kalesinde gol gördü.