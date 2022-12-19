Trabzonspor’da yağmur altında 5 eksikli idman

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Yılport Samsunspor’u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor , Karadeniz derbisinin hazırlıklarını yoğun yağmur altında yapılan idmanla sürdürdü.

Saat 18.00’de ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenmanda bordo mavililer, yoğun yağmur altında çalıştı.

SERKAN DÜZ KOŞU YAPTI, 5 OYUNCU EKSİK

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavililerde uzun süren sakatlıktan kurtulan ve takıma geri dönen Serkan Asan, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sabah idmanına katılıp akşam idmanında izin alan Uğurcan Çakır, gribal enfeksiyon yaşayan Yusuf Erdoğan ile adalesinde sakatlıkları nedeniyle Stefano Denswil, Edin Visca ve Dorukhan Toköz ise çalışmalara katılmadı.

Trabzonspor hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

TRABZON(DHA)