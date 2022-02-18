Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasını 60 puanla zirvede kapatan Trabzonspor , 26. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi rakiplerini analiz ederek buna göre bir oyun sistemi planlıyor.

İki oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kadroda değişikliğe gidecek tecrübeli teknik adamın savunmada Vitor Hugo'nun yanında performansıyla göz dolduran Ahmetcan Kaplan'a forma şansı vermesi bekleniyor.

İttifak Holding Konyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Marek Hamsik'in de takıma katılacak olmasıyla orta saha rotasyonunu verimli kullanmak isteyen Abdullah Avcı, rakibinin kilit oyuncularını da orta sahada yapacağı presle etkisiz hale getirmeyi planlıyor.

Kaynak: Bein Sports