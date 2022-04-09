Süper Lig 'in 32. haftasında Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrılan Trabzonspor 'da sakatlığını atlatan ve takıma geri dönen Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Hugo'nun açıklamaları:

Geri döndüğüm için çok mutluyum ama bugün beklentimiz kazanmaktı. Belki de bu maç, şampiyonluğu ilan edeceğimiz maçtı. Bu maçı kazanmak istiyorduk. İstediğimiz sonuç, kesinlikle beraberlik değildi.

Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Çok az kaldı artık. Sonrası maçımızı içeride taraftarımıza karşı oynayacağız.