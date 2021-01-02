Çekilen MR’da önemli bir sorun tespit edilmemesine rağmen Brezilyalı stoperin ağrıları sürüyor. Sağlık ekibi adeta seferberlik ilan ederken, Vitor Hugo dinlendiriliyor. Bir diğer stoper Hosseini de sakat.

Abdülkadir 11’e yakın

Rahatsızlığını atlatan ve hafta başından beri takımla idmanlara çıkan Abdülkadir Ömür, hocasından görev bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Yusuf Sarı’nın yerine ilk 11’de Abdülkadir’i oynatabileceği öğrenildi. Genç yıldız, Rize, Hatay ve Galatasaray maçlarını kaçırmıştı.



