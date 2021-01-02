MENÜ

Trabzonspor'da Vitor Hugo seferberliği

Galatasaray maçında belinden sakatlanan ve çıkmak zorunda kalan Vitor Hugo’nun tedavisi sürüyor.

02 Ocak 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da Vitor Hugo seferberliği

 Çekilen MR’da önemli bir sorun tespit edilmemesine rağmen Brezilyalı stoperin ağrıları sürüyor. Sağlık ekibi adeta seferberlik ilan ederken, Vitor Hugo dinlendiriliyor. Bir diğer stoper Hosseini de sakat. 

Abdülkadir 11’e yakın

Rahatsızlığını atlatan ve hafta başından beri takımla idmanlara çıkan Abdülkadir Ömür, hocasından görev bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Yusuf Sarı’nın yerine ilk 11’de Abdülkadir’i oynatabileceği öğrenildi. Genç yıldız, Rize, Hatay ve Galatasaray maçlarını kaçırmıştı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...