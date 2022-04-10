Trabzonspor 'un savunmasının kilit ismi Vitor Hugo 1 Marta'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya ile oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanmıştı. Ayağında çatlak tespit edilen deneyimli oyuncunun sezonu kapattığı iddia edilmişti. Vitor Hugo tedaviye kısa sürede cevap verdi.

31 yaşındaki stoper 40 gün sonra Bordo- Mavili formaya yeniden kavuştu ve Gaziantep deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı. Eski günlerindeki gibi yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Hugo ile birlikte Abdullan Avcı savunma tandeminde Hüseyin'i oynatınca geçtiğimiz haftalarda bu bölgede görev yapan Denswil'i sol beke kaydırdı.

Vitor Hugo maç bittikten sonra yaptığı açıklamada, "Sakatlığım sonrası sezonu kapattığım düşünüldü. Ancak ben kafama en erken sürede dönmeyi koymuştum. Döndüğüm için mutluyum. Belki de bu maç, şampiyonluğu ilan edeceğimiz maçtı. Bu maçı kazanmak istiyorduk. İstediğimiz sonuç, kesinlikle beraberlik değildi" dedi.