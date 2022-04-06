Kupadaki Antalya maçında ayağı çatlayan Vitor Hugo, takımla çalışmalara başladı. Beklenenden çok erken şekilde idmanlara çıkan tecrübeli stoper, çift kale maçlarda bile görev alıyor.

1 aylık periyotta yoğun tedavi uygulanan ve ülkesinde kendi doktorlarına da gözüküp, ekstra çalışmalar gerçekleştiren Hugo’nun dönüşü, taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Teknik heyetle yaptığı görüşmede, kendisini çok iyi hissetiğini söyleyen Sambacı’nın yarın Gaziantep’e gidecek deplasman kafilesinde yer alması bekleniyor.