Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybeden Trabzonspor'da Erzurumspor maçı öncesi Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Akyazı’da alınan mağlubiyet kadar takımın önemli ismi Vitor Hugo’nun cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu.

Sınırda bulunan ve mücadelenin 90+5. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı stoper, Bordo Mavili ekibin Süper Lig'in 30. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor’un bu sezonki en başarılı transferi olarak göze çarpan ve Edgar’la beraber savunmadaki sıkıntıyı ciddi oranda çözen Vitor Hugo, lig ve kupada 3 de gol attı.











