MENÜ

Trabzonspor'da Vitor Hugo, Erzurumspor deplasmanında yok

Trabzonspor’da Alanyaspor maçında sarı kart gören Vitor Hugo, cezalı duruma düştü. Brezilyalı stoper, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında takımda yer alamayacak.

08 Mart 2021, Pazartesi 20:17 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da Vitor Hugo, Erzurumspor deplasmanında yok

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybeden Trabzonspor'da Erzurumspor maçı öncesi Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Akyazı’da alınan mağlubiyet kadar takımın önemli ismi Vitor Hugo’nun cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu.

Sınırda bulunan ve mücadelenin 90+5. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı stoper, Bordo Mavili ekibin Süper Lig'in 30. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor’un bu sezonki en başarılı transferi olarak göze çarpan ve Edgar’la beraber savunmadaki sıkıntıyı ciddi oranda çözen Vitor Hugo, lig ve kupada 3 de gol attı.


İlgili Haberler
Abdullah Avcı: Aynı oyuncu grubuyla devam ediyoruz... Ders çıkaracağız



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...