Devre arasında Başakşehir'den Bordo-Mavili takıma katılan Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle Bordo-Mavili takıma galibiyeti getirmişti. 32 yaşındaki oyuncu sadece 3 puan değil üç maç üst üste gol atmanın sevincini de yaşamıştı. 3 yıl önce Başakşehir formasıyla da 3 hafta arka arkaya gol atan Visca, Trabzonspor 'da da aynı başarıya ulaşarak rekorunu egale etmişti. Boşnak oyuncu şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Visca bu maçta da gol atması halinde kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşamış olacak. Öte yandan dün Visca'nın doğum günü kutlandı. 32 yaşına giren Boşnak orta saha için kulüp de kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından yayınlanan Trabzonspor'un mesajında, "Bugün 18 numaralı oyuncumuz Edin Vişça’nın doğum günü. Mutlu yıllar Edin!" ifadelere kullanıldı.