Türkiye kariyerinde en çok golü Kasımpaşa’ya atan Edin Visca, dün de Lacivert-Beyazlılar’ı affetmedi. 6. dakikada şık bir vuruşla kaleci Ertuğrul’u avlayan 32 yaşındaki yıldız, Lacivert-Beyazlılar’a karşı çıktığı 18. maçta 9. golünü attı. Bosnalı futbolcunun bu karşılaşmalarda 6 da asisti bulunuyor. Trabzonspor ’u 2 maçtır galibiyete taşıyan Edin Visca, bu sezon ise ligde 6 gol, 9 asistlik performansla fark yaratıyor. 2 haftada kazandırdığı 6 puanla, şampiyonluk yolunda en önemli transfer olduğunu gösteren Visca’ya, maç sonunda taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

‘Evimde gibiyim’

Maçın ardından konuşan Visca, “Gol, asist ne kadar önemliyse koşmak, mücadele etmek de o kadar önemli. Kendimi evimde hissediyorum. Bana gösterilen samimiyete ve güzel karşılamaya karşılık vermeye çalışıyorum. Trabzon’da çok mutluyum. Önümüzdeki hafta yine zorlu Konya maçı var. Dolu tribünler istiyoruz. Yavaş yavaş hedefe gidiyoruz” dedi.