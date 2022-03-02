Devre arası transfer döneminde takıma katılan Edin Visca, attığı gollerle Trabzonspor'a katkı sağlamaya devam ediyor. Boşnak kanat oyuncusu, son olarak kupada Antalyaspor ile oynanan mücadelede golünü attı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Akdeniz ekibi karşısında zaferin mimarı olurken, takımını yarı finale taşıyan isim oldu. Bu arada son 6 maçta 6. kez fileleri sarsan Visca, iç sahada ise üst üste 4. golünü attı. Visca, sahada kaldığı süre içerisinde ise hücuma yaptığı katkının yanında savunmada da arkadaşlarına yardımcı oldu.