Sezon başından bu yana oyuncularına her zaman sahip çıkan ve özellikle kaybedilen maçlardan sonra tüm sorumluluğu üstlenen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-0’dan 2-2’ye gelen Kasımpaşa maçı sonrası sert yüzünü gösterdi.

Soyunma odasında öğrencileriyle konuşan başarılı hocanın, “Burası Trabzonspor, böyle oynamak bize yakışmıyor. Defalarca konuştuk, futbol laubaliliği affetmez. Disiplinden koptuğunuz anda rakip cezayı keser. İkinci yarıdaki futbolu bir daha kesinlikle görmek istemiyorum” dediği öğrenildi.

Faturayı kesecek

Devre arasındaki transfer yasağı yüzünden takviye yapamayan ve sakatlıklar nedeniyle de dar bir rotasyonla yola devam eden Ünal Karaman, her şeye rağmen önümüzdeki hafta oynanacak Akhisar mücadelesinde ilk 11’de değişiklikler yapabilir.