Trabzonspor’da Ünal Karaman oyundan memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önceki günkü maçın ardından medyaya karşı oyuncularını savunmuş, Krasnodar karşısında alınan 2-0’lık yenilgiye rağmen ortaya konan oyunu övmüştü.

Bordo-Mavililer’in hocasının kapalı kapılar ardından da öğrencilerini kutladığı ve “Avrupa’da devam etmek için kazanmamız gereken bir maçtı. Yapabilirdik de ama olmadı. Her şeye rağmen mücadelenizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kaybettiğimiz maçlarda bile görmek istediğim tablo bu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ünal Karaman gibi yönetim kanadı da kötü sonuca rağmen oyundan tatmin olurken, özellikle taraftarından yoğun ilgisinden ötürü çok memnun kaldı.