UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 2 kulvarda yarışan, bu nedenle de yoğun bir maç trafiği yaşayan Trabzonspor, milli arada nefes alacak. Ancak Bordo-Mavililer, milli ara öncesinde Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.

Teknik direktör Ünal Karaman da bu mücadeleyi düşünerek Avrupa’da Basel karşısında 11’de büyük bir rotasyona gitmiş ve Pereira, Sosa, Nwakaeme gibi isimleri 11’de görevlendirmemişti.

Sturridge yine 11’de

Tecrübeli hoca, Rize maçında ise 11’de ideale dönecek. Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan başarılı çalıştırıcı, defans dörtlüsünü ise Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak’tan oluşturacak.

Orta alanı Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa ile kuracak olan Karaman kanatlarda ise Nwakaeme ile Sturridge’i görevlendirecek.

Deneyimli teknik adamın gol silahı ise Alexander Sörloth olacak.