Trabzonspor , Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor’un milli forveti Umut Bozok basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hazırlık maçlarında kampta çalıştıkları taktikleri uygulamaya çalıştıklarını belirten Bozok, "Hocamız takım halinde baskı çalışmamızı istedi. Kampa salı günü başladık. Salıdan beri baskı çalışıyorduk ve sahada bunu uygulamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.





"ÇABUK ADAPTE OLMAMIZ LAZIM"

Fenerbahçe ile yapacakları lig maçının öneminin farkında olduklarını belirten 26 yaşındaki santrfor, "İlk lig maçımız çok önemli. İçerde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Milli takımlardan gelen oyuncular var. Takıma yeni katıldılar. Kamp süresi bizim için çok önemli. Dünya Kupası'na bu dönemde ara verilmesi bizim için yeni bir durum. Çabuk adapte olmamız lazım" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ MAÇ AMA FİNAL MAÇI DEĞİL"

Edin Visca'nın takıma dönüşünün kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan tecrübeli santrfor, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Takımda herkes önemli. 2'nci yarı inşallah ilk yarıdan daha iyi olur. İlk maç Fenerbahçe maçı, bizim ve taraftarlar için çok önemli. En iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Çok önemli maç ama final maçı değil. Taraftarlarımız ve bizim için çok önemli maç. 3 puan alırsak kalan bölüme çok iyi başlarız." (DHA)







