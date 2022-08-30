Trabzonspor , Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile yapılan görüşmelerde sonunda mutlu sona ulaştı. Başarılı oyuncunun kulübü Lorientile anlaşma sağlandı. Kiralık olarak gelmesi de gündeme gelen Umut, bonservisiyle takıma katılacak. Galatasaray ’ın da transfer listesinde olan santrfor, Bordo-Mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Umut en geç yarına kadar Trabzon’a gelip formalı pozu verecek. İşin bu denli uzamasının nedeni kulüpler arasında devam eden pazarlıklardı.

Sonraki satıştan pay

Edinilen bilgiye göre Fırtına ,transferi 2.5 milyon Euro bonservis, sonraki satışından Fransızlar’a yüzde 10 pay şeklinde neticelendirdi. Umut’a da yıllık 1.2 milyon Euro ücret ödeneceği, bu rakamın bonuslarla 1.5’u bulacağı ifade edildi.

Kopenhag’dan flaş talep

Cournelius’un eski takımı olan Kopenhag, Trabzonspor’a yıldız oyuncuyu satın almak adına teklifte bulundu. Danimarka basınında yer alan iddiaya göre Şampiyonlar Ligi’nde yola devam eden Kuzey ekibi, Bordo-Mavililer’e 4 milyon Euro’luk bir transfer teklifi yaptı.

Emirhan Eraslan imzaya geliyor

Trabzonspor ve Basel, Emirhan Eraslan transferi için anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki 1.87’lik stoper, izleme komitesinin uzun süredir takibinde yer alan bir oyuncuydu. BordoMavililer, İsviçre ekibini ikna ederek bu konuda mutlu sona ulaştı. Oyuncu için ödenecek bonservis konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Altınordu’nun Taha heyecanı

Altınordu, altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı kalecisi Muhammet Taha Tepe ile gurur duydu. Taha’yı bünyesinde yetiştirip 19 yaşındayken Trabzonspor’a gönderen Kırmızı-Lacivertliler, sonraki satışından da yüzde 20’lik hakka sahip. Kariyerinde ilk kez resmi maçta Trabzonspor’un kalesine geçen ve dev maçta ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayan Taha’yı rakip oyuncular dahi tebrik etti.