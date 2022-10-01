Süper Lig 'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor , 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 16 puana ulaşan ve 4. sıraya yerleşen Karadeniz devinde Umut Bozok, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

83. dakikada ağları sarsarak 3 puanı getiren milli forvet, gol sevincinde tribünlerden atılan yabancı maddenin yüzüne isabet etmesi nedeniyle sitem etti. Üzücü bir olay yaşandığını vurgulayan Umut, "Şu anda iyiyim. Golden sonra üzücü bir olay oldu. Taraftar sinirlenebilir, üzgün olabilir ama böyle şeyler olmamalı. Çok zoruma gitti. Ceza olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Türk futbolcuyuz, milli futbolcuyuz. Böyle şeyler bizi üzüyor." dedi.

Kendisine asist yapan Maxi Gomez'in çok kaliteli bir forvet olduğunun altını çizen yıldız oyuncu, " Ona asist yapabilirsem, benim için de önemli olur. İnşallah haftaya ona bir asist yaparım." diye konuştu.







