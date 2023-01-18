Süper Lig 'de ilk yarıyo lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde tamamlayan, ikinci devrede farkı kapatarak üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. Ancak Bordo-Mavililer, Son 16 Turu'nda Ümraniyespor karşısında soğuk terler döktü... 12'de Umut Nayir, İstanbul temsilcisini öne geçirdi.

Hayat verdi

Süper Lig'in ilk yarısını son sırada kapatan Ümraniyespor karşısında Fırtına etkili bir oyun sergilese de bir türlü aradığı golü bulamadı. İlk devre 1-0 sona ererken ikinci yarıda Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın hamleleriyle oyuna biraz daha ağırlığını koydu. Son dakikalarda gole ihtiyaç duyan Karadeniz temsilcisinde Avcı, stoper Vitor Hugo'yu forvete gönderdi. 90+3'te Stryger Larsen ortaladı, Hugo ceza alanında iyi yükselip kafayı vurdu ve son dakikalarda adeta Trabzonspor'a hayat verdi.





Penaltı kaçtı, 3 dakika sonra nefes aldı

Mücadele uzatmalara gitti. 101. dakikada Bordo-Mavililer'in en tehlikeli kozlarından Anastasios Bakasetas penaltı atışından yararlanamadı. Ancak 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı sahneye çıktı ve Gomez'in pasını asiste çevirerek Fırtına'yı 2-1 öne geçirdi. 111'de Yusuf bir kez daha kaleci Orkun'u avladı ve maçın fişini çekti. 3 dakika sonra ise yani 114'te Maxi Gomez maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 1-4. Uzatmalarda attığı 3 golle Trabzonspor çeyrek finale yükseldi. Ligin son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi ise kupaya da veda etti. Ancak bu zaferde Abdullah Avcı'nın etkisi dikkat çekti.

Turda büyük rol oynadı

Beraberlik golüne ihtiyaç duyduğu anda stoper Hugo'yu forvete gönderen tecrübeli hoca istediğini aldı, maçı uzatmaya götürdü. Uzatma anlarında da, Avcı'nın ikinci yarıda sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez yıldızlaştı. İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Yusuf iki gol atarken, Gomez de 1 gol, 1 asistle oynayarak turda büyük rol aldı.



