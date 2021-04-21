Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın birden fazla kez yerde kalması Bordo Mavili camiada tedirginliğe neden oldu. 12. dakikada Galatasaray atağında topu kontrol ettikten sonra yere ters basan Uğurcan, sakatlık yaşadı, tedavisinin ardından 7 dakika sonra kendisini yere bıraktı. Tekrar tedavisi gerçekleştirilen Uğurcan'ın dizine bandaj uygulandı.

29'da Babel'in müdahalesiyle yerde bir kez kısa süreli sakatlık yaşayan 25 yaşındaki file bekçisinin tedavisi yine sahada yapıldı. 3 kez acı içerisinde yerde kalan Uğurcan, maçı bandajlı bir şekilde tamamladı.

Trabzonspor ve Milli Takım'daki performansıyla alkış toplayan Uğurcan Çakır'ın Avrupa Şampiyonası'nda da kaleyi koruması bekleniyor. Karadeniz ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kaleci, bu sezon Bordo Mavili formayla 34 resmi maça çıktı.



