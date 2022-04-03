Trabzonspor ’un kaptanı, Beşiktaş maçlarında hep büyük oynuyor. Ligde 7 kez Siyah-Beyazlılar’a rakip olan Uğurcan, sadece 1 yenilgi yaşadı. Diğer 6 maçta Trabzonspor 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Özellikle savunma hattında yapılacak mecburi değişimde Uğurcan’a bugün ciddi iş düşüyor. 18 milyon Euro’luk tahmini bonservis bedeliyle Türkiye’nin en kıymetli oyuncusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır, sergileyeceği performansla derbinin kaderini belirleyecek. Yıldız file bekçisi, bu sezon 28 lig maçında 23 gol yerken, bunların sadece 1’i ceza sahası dışından... 5 penaltının 2’sini kurtaran Uğurcan, karşı karşıya pozisyonlarda sadece 6 kez rakiplerine geçit verdi.



