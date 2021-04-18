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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın kalesine 2 penaltı, 1 gol!

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın kalesine Hatayspor karşısında 90 dakika boyunca sadece 1 isabetli şut gelirken 90+6’daki penaltı pozisyonunda ilk penaltıyı çıkaran milli kaleci, ikinci penaltı sonucunda kalesinde golü gördü.

18 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın kalesine 2 penaltı, 1 gol!

Trabzonspor’da sezon sonunda yurtdışına transferine kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır, Hatayspor karşısında pek zorlanmadı. 90 dakika boyunca kalesine yalnızca 1 isabetli şut gelirken, 24 yaşındaki file bekçisi bu topta da başarılı oldu.

90+6'da ise Uğurcan, Diouf'un penaltısını çıkardı. Ancak Kamil Ahmet ceza alanına erkenden girince penaltı tekrar edildi, bu kez Boupendza, başarılı kaleciyi geçti, takımına beraberliği getirdi.

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