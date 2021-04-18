Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın kalesine 2 penaltı, 1 gol!
Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın kalesine Hatayspor karşısında 90 dakika boyunca sadece 1 isabetli şut gelirken 90+6’daki penaltı pozisyonunda ilk penaltıyı çıkaran milli kaleci, ikinci penaltı sonucunda kalesinde golü gördü.
Trabzonspor’da sezon sonunda yurtdışına transferine kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır, Hatayspor karşısında pek zorlanmadı. 90 dakika boyunca kalesine yalnızca 1 isabetli şut gelirken, 24 yaşındaki file bekçisi bu topta da başarılı oldu.
90+6'da ise Uğurcan, Diouf'un penaltısını çıkardı. Ancak Kamil Ahmet ceza alanına erkenden girince penaltı tekrar edildi, bu kez Boupendza, başarılı kaleciyi geçti, takımına beraberliği getirdi.