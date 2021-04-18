Trabzonspor’da sezon sonunda yurtdışına transferine kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır, Hatayspor karşısında pek zorlanmadı. 90 dakika boyunca kalesine yalnızca 1 isabetli şut gelirken, 24 yaşındaki file bekçisi bu topta da başarılı oldu.

90+6'da ise Uğurcan, Diouf'un penaltısını çıkardı. Ancak Kamil Ahmet ceza alanına erkenden girince penaltı tekrar edildi, bu kez Boupendza, başarılı kaleciyi geçti, takımına beraberliği getirdi.