Milli ara öncesinde Süper Lig'de son oynanan ve Andreas Cornelius'un son saniyede attığı golle 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının bitiş düdüğüyle kırmızı kart gören Uğurcan Çakır, Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düştü. Trabzonspor 'un pazartesi günü oynayacağı kritik maçta eldivenleri giyemeyecek olan yıldız kalecinin yerine Erce Kardeşler'in kaleyi devralması bekleniyor.

Uğurcan'ı aratmıyor

Uğurcan Çakır'ın yokluğu elbette Fırtına için çok büyük bir eksiklik fakat istatistikler Erce Kardeşler'in de başarılı kaleciyi aratmayacağı yönünde... 2019-20 sezonu başında Altınordu'dan, Karadeniz ekibine transfer olan Erce ilk yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Süper Lig'de de 3 maçta şans buldu. Trabzonspor kupadaki 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1 sınavı (Denizlispor) da kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf olmayı başarmıştı. Ligde ise Fırtına, Erce ile yenilgi yüzü görmedi. Başarılı kalecinin olduğu 3 karşılaşmadan Fırtına 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.

Yine bir Gaziantep maçı...

Erce geçen sezon da kupada ve ligde 1'er maça çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor karşısında penaltılarla kaybedilen maçta Trabzonspor'un kalesini korurken, ligde de yine bir Gaziantep mücadelesinde eldivenleri giymiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Karnesi iyi

Özetle genel tabloya bakarsak; Erce ligde ve kupada iki sezonda 10 maça çıkarken, Trabzonspor söz konusu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-Mavililer bu mağlubiyetlerden birine rağmen tur atlayan taraf olurken, diğer yenilgi de penaltılar sonucunda geldi.

Atalay Özçelikli

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