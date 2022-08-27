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Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır şoku! Galatasaray maçında...

Bordo-Mavililer yarın oynanacak Galatasaray maçına hazırlanırken, Uğurcan Çakır'dan gelen kötü haberle sarsıldı. İki haftadır iğnelerle oynayan milli kalecinin ağrılarının geçmediği ve Sarı-Kırmızılılar karşısında oynayamama ihtimalinin olduğu öğrenildi.

27 Ağustos 2022, Cumartesi 18:04 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır şoku! Galatasaray maçında...

Trabzonspor ’da, Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor... 61saat'in haberine göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır’ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.

Yoğun tedavi programı uygulanıyor

Tecrübeli kaleciye, yoğun tedavi programı uygulanırken, milli file bekçisinin yarın oynanacak dev maçta görev yapamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında...

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'Hazır ol' mesajı...

Teknik heyetin olası bir olumsuz duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye 'hazır ol' mesajı gönderdiği belirtildi. 

Önemli yıldızları yok

Bordo-Mavililer kritik mücadelede yıldızları Marek Hamsik ve Edin Visca'dan da yararlanamayacak.  

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