2’si yüzde yüzlük olmak üzere toplam 5 kurtarış ile Beşiktaş derbisini tamamlayan Uğurcan Çakır, günün adamı olmuştu. Maçın son bölümlerinde tribünlerin yoğun şekilde küfür ettiği milli eldiven, son düdüğün ardından el kol hareketleriyle karşılık verince, ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü. Trabzonsporlu taraftarlardan kaptana destek mesajları yağdı. Sosyal medyada en çok Uğurcan’ın fotoğrafı paylaşılırken, soyunma odasında da takım arkadaşları onun moralini yükseltmeye çalıştı.

Dolmabahçe’de 4 senedir yenilgi yüzü görmeyen Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda tam 26 kurtarış ile devleşti. Trabzonspor , Uğurcan’ın kaleyi koruduğu toplam 20 derbide sadece 4 kez yenildi. 9 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu maçların biri Türkiye Kupası’nda, diğerleri ligde oynandı.