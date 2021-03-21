Bordo-Mavililer’den A Milli Takım’a çağrılan tek oyuncu olan Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında kalitesini bir kez daha gösterdi. Özellikle skor 3-1 olduktan sonra Başkent ekibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen başarılı file bekçisi, önemli kurtarışlara imza attı. İlk yarının son anlarındaki bir pozisyonda önce Lobzhanidze ardından da Endri Çekici’nin şutlarını müthiş çıkartan Uğurcan, 54. dakikada da Ankaragücü’nün hücumcularına geçit vermedi. Lobjanidze’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu kurtaran 24 yaşındaki eldiven, devamında Börven’in kafasında golü engelledi.

6 kurtarışla tamamladı

72’de ise Badji’ye ‘dur’ dedi. Kırılma anı olabilecek tüm bu pozisyonlarda yıldızlaşan Uğurcan, performansıyla tam not aldı. A Milli Takım’a oldukça moralli giden Uğurcan Çakır, dün akşamki 90 dakikada kalesine gelen 7 topun 6’sını kurtarırken, o tek golü de penaltıdan yedi.