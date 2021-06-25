Uğurcan Çakır’ın satılma ihtimali, gelen teklifler doğrultusunda her geçen gün artarken Fırtına B Planı konusunda da garantici davranıyor. Şampiyonluk için kurulan iddialı kadroyu mutlaka tecrübeli bir kaleciyle takviye edecek olan Bordo-Mavililer, Mert Günok’u alacak.

Abdullah Avcı’nın Başakşehir’de Volkan Babacan’ın yerine oynatarak yıldızlaştırdığı deneyimli eldivenle görüşmeler devam ediyor. Hatta görüşmeleri de bizzat Abdullah Avcı yapıyor. Mert Günok’un da kariyerine Trabzon’da devam etmek istediği ifade ediliyor.











