Süper Lig ’de çıktığı 17 maçta toplam 65 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, yüzde 82,1’lik yüzdeyle zirvede yer alıyor. Onu Konyasporlu Sehiç yüzde 80,8 ile takip ediyor. Milli eldiven, Avrupa’nın 5 büyük ligine bakıldığında da 1. sırada.

Wolverhampton’dan Jose Sa yüzde 80, Chelsea’nin file bekçisi Mendy yüzde 79, Freiburg’dan Flekken yüzde 79’la Uğurcan’ın gerisinde kaldı. Son Altay maçında 2-1’lik galibiyette önemli payı bulunan Uğurcan, 90 dakikayı 7 kurtarışla tamamladı.

Trabzonspor 18 haftada 45 puanla açık ara lider. Aynı zamanda en çok gol atan (36) ve en az yiyen (14 gol) ekip durumunda. Takım performansı bir yana, bireysel performanslar da bu başarıda dikkat çekiyor. Atanıyla (Cornelius), tutanıyla (Uğurcan) Fırtına şampiyonluğa yürüyor.







