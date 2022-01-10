Trabzonspor'da Tymoteusz Puchacz ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Bordo-Mavili ekibin yeni transferi Tymoteusz Puchacz, takım arkadaşlarıyla ilk çalışmasını yaptı.
Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig ’in 21’inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma, 5’e 2 ve rondo çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan idmanda Trabzonspor’un Union Berlin’den sezon sonuna kadar kiraladığı Tymoteusz Puchacz da yeni takım arkadaşlarıyla ilk çalışmasını yaptı.
Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
DHA