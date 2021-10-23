MENÜ

Trabzonspor'da tüm planlar Bakasetas üzerine

Trabzonspor'a geldiği günden beri hem asist hem de gol anlamında birçok katkısı olan, kritik maçlarda attığı gollerle de takımını sırtlayan Yunan futbolcu Bakasetas, Abdullah Avcı'nın taktik planının başrolünde yer alıyor.

23 Ekim 2021, Cumartesi 09:09 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da tüm planlar Bakasetas üzerine

Abdullah Avcı’nın bu akşamki Göztepe maçında en büyük hücum silahı; Bakasetas. Eksiklerin çokluğuna rağmen Yunan yıldızın formuna güvenen Trabzonspor ’un hocası, liderlik görevini Bakasetas’a verecek. Attığı 7 golle Süper Lig ’in en skorer ismi olan Bakasetas’ın 3 de asisti var. Yıldız ismi hücum bölgesine yakın oynatacak olan Avcı, rakip kaleye sık sık şut atmasını istedi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Göztepe’ye karşı 4 maçta forma giyerken, hiç gol atamadı. Bakasetas, İzmir’de siftah yapmak amacında.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...