Trabzonspor'da tüm planlar Bakasetas üzerine
Trabzonspor'a geldiği günden beri hem asist hem de gol anlamında birçok katkısı olan, kritik maçlarda attığı gollerle de takımını sırtlayan Yunan futbolcu Bakasetas, Abdullah Avcı'nın taktik planının başrolünde yer alıyor.
Abdullah Avcı’nın bu akşamki Göztepe maçında en büyük hücum silahı; Bakasetas. Eksiklerin çokluğuna rağmen Yunan yıldızın formuna güvenen Trabzonspor ’un hocası, liderlik görevini Bakasetas’a verecek. Attığı 7 golle Süper Lig ’in en skorer ismi olan Bakasetas’ın 3 de asisti var. Yıldız ismi hücum bölgesine yakın oynatacak olan Avcı, rakip kaleye sık sık şut atmasını istedi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Göztepe’ye karşı 4 maçta forma giyerken, hiç gol atamadı. Bakasetas, İzmir’de siftah yapmak amacında.