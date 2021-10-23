Abdullah Avcı’nın bu akşamki Göztepe maçında en büyük hücum silahı; Bakasetas. Eksiklerin çokluğuna rağmen Yunan yıldızın formuna güvenen Trabzonspor ’un hocası, liderlik görevini Bakasetas’a verecek. Attığı 7 golle Süper Lig ’in en skorer ismi olan Bakasetas’ın 3 de asisti var. Yıldız ismi hücum bölgesine yakın oynatacak olan Avcı, rakip kaleye sık sık şut atmasını istedi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Göztepe’ye karşı 4 maçta forma giyerken, hiç gol atamadı. Bakasetas, İzmir’de siftah yapmak amacında.