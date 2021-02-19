Bordo-Mavili takımda toplam 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıkarken, en büyük sıkıntı kalede yaşanıyor. Trabzonspor’un 3 file bekçisi, sağlık problemleri yüzünden izolasyon ve tedavi sürecinde bulunduğu için bu akşam eldivenler Kağan Moradaoğlu’nda olacak. 18 yaşındaki Kağan, A takımla ilk karşılaşmasına çıkacak.

3 gündür teknik heyetin yakından ilgilendiği ve Başakşehir maçına özellikle psikolojik olarak hazırladığı genç kaleci, bu akşam tarihe geçecek. Kağan, Trabzonspor’un kalesini koruyan en genç isim olacak. Arda Akbulut, 19 Şubat 2109’da Galatasaray deplasmanında 18 yıl 1 ay 11 günlük iken eldivenleri takmıştı. Kağan ise 18 yıl, 1 ay, 10 günlük iken yani 1 günlük farkla rekorun yeni sahibi olacak.

Sakatlıktan A takıma...

Geçen sezon ciddi bir omuz sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 6-7 ay tedavisi süren Kağan, sezon başından bu yana A takımla çalışıyor. 1.93 boyundaki genç file bekçisi, soğukkanlı yapısı ve yakın mesafe kurtarışlarıyla öne çıkıyor. Öte yandan Kağan’ın yedeği olarak altyapıdan Hakan Aydın ve Adem Ağaoğlu, Başakşehir maçının kafilesine dahil edildi.

Bir genç daha: Faruk Can Genç

Kaleci Kağan’ın ardından Başakşehir maçının 11’inde bir genç daha yer alabilir: Faruk Can Genç. 21 yaşındaki sol bek antrenman performansıyla dikkat çekerken, ilk 11’de çıktığı Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor karşılaşmasında da geleceğe dönük olumlu sinyaller vermişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, bek bölgesinde yaşanan problem nedeniyle Faruk’a ‘Hazır ol’ dedi. Faruk’un maça yedek başlaması halinde ise solda Kamil Ahmet, sağ bekte Hüseyin Türkmen olacak.



