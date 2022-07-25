İngiliz devi de Tuanzebe’nin transferinden en az 7-8 milyon Euro’luk bonservis getirisi bekliyor ve oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmıyor. Mevcut şartlarda bu transfer zora girerken, Tuanzebe ismi şimdilik rafa kalktı.

Bir kez daha Vestergaard

İngiltere piyasasında görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, Tuanzebe’nin yanı sıra Jannik Vestergaard konusunda da girişimler yapmıştı. Cornelius ve Larsen’in Danimarka Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Vestergaard, kiralık olarak düşünülüyor. Premier Lig ekibinin kapısını çalan Trabzonspor , Abdullah Avcı’nın da istediği 29 yaşındaki oyuncu için yoğun uğraş veriyor.