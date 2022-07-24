Transferde artık son aşamaya geçen ve stoper konusunda mesaisini artıran Trabzonspor ’da Axel Tuanzebe ismi öne çıkıyor. 24 yaşındaki defans oyuncusunun kadroya katılması için yoğun çaba harcanıyor.

Tuanzebe için İngiltere’de Manchester United ile görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da süreci yakından takip ediyor. İngiliz stoperin transferine onay veren Avcı, Avusturya kampı olmasa bile 30 Temmuz’da Sivasspor ’la oynanacak Süper Kupa maçına kadar bu transferin bitmesini istiyor.

Bordo-mavili kulübün yöneticileri de şu anda çalışmalarını sıklaştırmış durumda. Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023’te bitecek oyuncunun satın alınması isteniyor.

Geçen sezonu Aston Villa ve Napoli’de kiralık geçiren Tuanzebe, ManU’nun altyapısından çıkmış bir oyuncu.

13 maça çıktı

2021-22 sezonunda İngiltere ve İtalya’da 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki stoper, gol ya da asist yapmamıştı. Sağ ve sol stoper olarak oynayabilen Tuanzebe, sağ bekte de görev yapabiliyor. (Milliyet)