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Trabzonspor'da Trondsen için kritik hafta

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takıma yapılan takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimlerde de hareketlilik yaşanıyor. 8 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi Trondsen karar aşamasında. Teklif getirmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılan Norveçli futbolcuyla hem ülkesinden hem de Süper Lig’den ilgilenen takımlar var.

01 Şubat 2022, Salı 11:21 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Trondsen için kritik hafta

8 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi Trondsen karar aşamasında. Teklif getirmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılan Norveçli futbolcuyla hem ülkesinden hem de Süper Lig ’den ilgilenen takımlar var.

1 haftalık periyotta Trondsen’in durumu netlik kazanacak. Tecrübeli oyuncunun ayrılması durumunda, Trabzonspor ’daki yabancı sayısı 13’edüşecek.


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