8 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi Trondsen karar aşamasında. Teklif getirmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılan Norveçli futbolcuyla hem ülkesinden hem de Süper Lig ’den ilgilenen takımlar var.

1 haftalık periyotta Trondsen’in durumu netlik kazanacak. Tecrübeli oyuncunun ayrılması durumunda, Trabzonspor ’daki yabancı sayısı 13’edüşecek.





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