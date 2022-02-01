Trabzonspor'da Trondsen için kritik hafta
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takıma yapılan takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimlerde de hareketlilik yaşanıyor. 8 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi Trondsen karar aşamasında. Teklif getirmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılan Norveçli futbolcuyla hem ülkesinden hem de Süper Lig’den ilgilenen takımlar var.
8 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi Trondsen karar aşamasında. Teklif getirmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılan Norveçli futbolcuyla hem ülkesinden hem de Süper Lig ’den ilgilenen takımlar var.
1 haftalık periyotta Trondsen’in durumu netlik kazanacak. Tecrübeli oyuncunun ayrılması durumunda, Trabzonspor ’daki yabancı sayısı 13’edüşecek.