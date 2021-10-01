Trondsen sakatlığını atlattı. Galatasaray maçında sonradan oyuna giren ve ayak bileğinden sorun yaşayan Norveçli futbolcu, takıma katıldı. Antrenmanın tamamında saha çalışmasında yer alan Trondsen, yarınki Kayserispor maçının mücadelesinde kadroda olacak.

Denswil'de kritik gün

Konya maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Stefano Denswil için sağlık ekibi seferberlik ilan etmişti. Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen’in cezalı olduğu süreçte Abdullah Avcı, Denswil’in Kayseri deplasmanına yetiştirilmesini istedi. Dünkü idmanda takımdan ayrı çalışan Hollandalı futbolcunun oynayıp oynayamayacağı bugün netleşecek.