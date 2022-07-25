Trabzonspor , 3-0 mağlup olduğu hazırlık mücadelesinde takım halinde iyi sinyaller vermese de Trezeguet geçer not alan ender isimlerdendi. Sık sık savunmaya gelip defansa yardım etmeye çalışan Mısırlı yıldız, hücum organizasyonlarında da sorumluluktan kaçmadı. Diğer kanatta görev yapan Visca ise önceki maçlarda olduğu gibi yine formsuz gözüktü.

Trondsen’de son çare fesih

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa da götürülmeyen Anders Trondsen, henüz takım bulamadı. Ülkesinden bazı kulüplerle görüşmesine rağmen sonuç alamayan Norveçli futbolcu için bir süre daha beklenecek. Son çare olarak da sözleşme feshi gündeme gelebilir. Trabzonspor, 2 sezondur sakatlık problemleri yaşayan Trondsen’in maaşının bir kısmını vererek, yolları ayırabilir. 2024’e kadar mukavelesi olan Trondsen, senelik 900 bin Euro ücret alıyor