İşte beklenen Trezeguet bu... Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’dan transfer edilen Mısırlı yıldız, Akyazı’da şov yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın oynatmaktan vazgeçmediği başarılı futbolcu, Kızılyıldız karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Trezeguet, 16. dakikada kornerden seken topta kaleye adeta füze gönderdi. Pozisyonun devamında Hamsik’e golü attırdı. Mısırlı yıldız ilk yarıda oldukça etkili oynarken, 68. dakikada ise Bakasetas’ın asistinde müthiş bir vuruşla kaleci Borjan’ı avladı ve farkı ikiye çıkardı.

İkinci golünü attı

Trabzonspor formasıyla ilk kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşayan yıldız isim, ligde ise tek golünü Ümraniyespor filelerine göndermişti. Abdullah Avcı’nın 90 dakika sahada tuttuğu Trezeguet, geldiği günden bu yana en iyi maçını çıkartırken, Akyazı’da taraftarlardan da alkış aldı.

'Baskı beni etkilemez'

Galibiyeti ve kendi performansını değerlendiren Trezeguet, “Öncelikle hamdolsun galip geldik. Harika bir ekibiz ve umarım sezon boyunca böyle devam ederiz. Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve bunu başardık” ifadelerini kullandı.

Geçmiş süreçte üzerinde baskı hissedip hissetmediği de sorulan Mısırlı yıldız, “Hissettiğim aslında baskı değildi. Sadece bir an önce takıma yardımcı olmak istiyordum. Baskıda oynamayı severim ve beni etkilemez. Gollerin geleceğini biliyordum” dedi.