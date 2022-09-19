İşte gerçek Trezeguet bu... 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Trabzonspor ’da ilk etapta beklentilerin altında kalan Mısırlı yıldız için Kızılyıldız maçı dönüm noktası oldu. 4 gün önce Akyazı’daki Avrupa maçında şov yapan Trezeguet, dün de golünü attı. 14. dakikada Bakasetas’ın asistinde çok iyi bir tek vuruşla topu ağlarla buluşturan başarılı oyuncu, aynı zamanda penaltıyı kazandıran isim oldu. 90 dakika sahada kalan ve Djaniny çıktıktan sonra tamamen sağ kanatta görev yapan Trezeguet, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Milli takıma gidiyor

Trezeguet, daha önce 1-0 kazanılan Ümraniye maçında tek golün sahibiydi. Zaman geçtikçe gerçek formunu yakalayan yıldız isim, Mısır Milli Takımı’nın kampına katılacak. Teknik heyet, Trezeguet’nin milli maç performansını da yakından takip edecek.



