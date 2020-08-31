Ahmet Ağaoğlu başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana transfer politikası ile büyük ölçüde takdir kazandı. Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth gibi isimleri oldukça cüzzi bir rakama takıma kattı, bu isimlerden büyük katkı aldı. İsmini duyurmuş, yıldız isimlerden genel olarak uzak duran Trabzonspor bu sene de potansiyelli futbolculara yöneldi. Flavio, Trondsen ve Plaza, önceki gün oynanan Samsunspor maçında vitrine çıktı, performanslarıyla gelecek adına umut verdi.

Golüyle öne çıktı

Yeni transferlerden Marlon biraz beklenenin altında kalsa da adaptasyon sürecini tamamlamasıyla daha iyi olacağının sinyallerini gösterdi. Attığı golle öne çıkan Edgar Ie ise soru işaretlerini tam olarak yok etmese de savunmada iyi işler yapabilme potansiyelinde olduğunu kanıtladı.

Atalay Özçelikli





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