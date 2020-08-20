Nijerya basını, Bordo- Mavililer'in stopere Leganes'ten Kenneth Omeruo ve Porto'dan Chidozie Awaziem'le, orta saha için de Liverpool'dan Ovie Ejaria'yla ilgilendiğini öne sürdü.

Omeruo dönüşe sıcak

Campi, Hosseini, Da Costa ve Hüseyin Türkmen'den tam verim alamayan Fırtına stoper arıyor. Bu doğrultuda listede daha önce de gündeme gelen Kenneth Omeruo bulunuyor. Ülkemizde daha önce Kasımpaşa ile Alanya formaları giyen ve ligi yakından tanıyan Nijeryalı oyuncu için Karadeniz ekibinin devrede olduğu yazıldı. 26 yaşındaki savunmacıyı, İspanyol ekibi Leganes'ten kiralamak isteyen Trabzonspor'un düğmeye bastığı kaydedildi. Omeruo'nun da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Awaziem için yakın temas

Savunmada köklü değişiklikler yapmaya hazırlanan Karadeniz temsilcisinin bir diğer hedefi de geçen sene Leganes'te Omeruo'nun partneri olan Chidozie Awaziem... 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Porto'da bulunan 23 yaşındaki oyuncu için de nabız yoklanıyor. Nijeryalı stoper için de kiralama formülü masada bulunurken, şartların oluşması durumunda yönetimin Portekiz ekibine resmi teklifini ileteceği vurgulandı.

Ejaria'yı Newton istiyor

Obi Mikel, Badou Ndiaye ve Jose Sosa ile yollarını ayıran ve orta sahaya en az 3 takviye yapacak olan Bordo-Mavililer, teknik direktör Eddie Newton'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllar İngiliz devi Chelsea'de yardımcı hocalık yapan başarılı çalıştırıcı, yakından tanıdığı Liverpool'un genç yeteneği Ovie Ejaria'yı kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Geçen sezonu İngiltere Championship ekibi Reading'te kiralık olarak geçiren Ejaria için Liverpool'dan da 'Bir yıl daha kiralansın' raporu çıktı.







