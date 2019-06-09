Fiyat-performans açısından çok iyi bir sezon geçiren Trabzonspor, yeni dönemi hemen açtı. Karadeniz ekibi, ilk olarak Marsilya’da forma giyen genç futbolcu Yusuf Sarı ile anlaştı. Trabzonspor’un hedefinde uzun zamandır bulunan Yusuf'un transferini menajeri Nejat Okutan açıkladı.

Genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşan Okutan, “Marsilya ve Ümit Milli Takımı’nın genç yeteneği Yusuf Sarı, Trabzonspor’a hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

U21 Milli Takım kampında bulunan Yusuf’un, önümüzdeki günlerde 4 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor.

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