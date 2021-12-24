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Trabzonspor'da transfer planı! Edgar le'nin yerine 4 aday var

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor'a Edgar le ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Bordo-Mavililer, sezonu kapatan Portekizli stoper Edgar'ın yerine 4 aday belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

24 Aralık 2021, Cuma 07:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da transfer planı! Edgar le'nin yerine 4 aday var

Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan sağ açık Gervinho, Antalya karşısında kasığında yırtık olan ve devreyi kapatan sol kanat Anthony Nwakaeme'den sonra dün de Trabzonspor savunmasına iki kötü haber geldi.

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi. İdmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Sezonu kapatan Edgar ve 3 hafta oynamayacak Hugo'nun yerine Başakşehir karşısında Hüseyin Türkmen ve Denswil görev yapacak.


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Planlar değişti

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak Edgar'ın sakatlığı sonrası scout ekibine 'elinizdeki stoper havuzunu çıkarın' talimatı verdi.

Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) ismi gündeme geldi.

Sabah


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