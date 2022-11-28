Trabzonspor 'un sezon başında 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez için bir başka Avrupa kulübü teklif hazırlığında. İspanyol basını, şu anda Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan yıldız oyuncuyu Celta Vigo'nun istediğini yazdı. Trabzonspor da Maxi Gomez'in ayrılığına karşı alternatifini belirledi. İşte detaylar...





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TRABZONSPOR'DA KEYİFLER YERİNDE

Süper Lig 'e Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Antalya'da kampa girecek. Bugünü izinli geçiren Bordo-mavililer yarın kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek. Trabzonspor'un kamp çalışmalarında Gomez ve Larsen, Dünya Kupası’nda oldukları için yer almayacak. Fırtına, Antalya kampında Hull City ve Crystal Palace ile hazırlık maçları oynayacak.

BARTRA TAKIMA KATILDI

Trabzonspor’da ekstra izinli isimlerden Marc Bartra, dünkü idmanda takımla çalıştı. Milli takımlara giden isimlerin tamamı Antalya’da idmanlara katılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kamp döneminde tamamen taktiksel provalar üzerinde duracağı öğrenildi. Tecrübeli hoca, topa daha çok hakim, hücumda üretken ve rakip kaleye hızlı gidebilen bir takım ortaya çıkarmak istiyor. Savunmadaki basit hataların önüne geçilmesi için de Bartra ve Hugo gibi isimlerle özel görüşmeler olacak.

ANTALYA YOLCUSU

Bugünü izinli olarak geçirecek Bordo-Mavili ekip, yarın kamp için Antalya’ya gidecek. Karadeniz ekibi, 9 Aralık’a kadar Belek’te çalışmalarına devam edecek. Bu kampa, izinli olan tüm isimler katılacak. Sadece Gomez ve Larsen, Dünya Kupası’nda oldukları için yer almayacak. Fırtına, Antalya kampında Hull City ve Crystal Palace ile hazırlık maçları oynayacak. 10 Aralık’ta ise Kocaeli’de Kasımpaşa ile hazırlık karşılaşması var.









HAMSİK'E MESAJ

İç transferde üst üste imzaları attıran Trabzonspor , son olarak Abdülkadir Ömür’ün mukavelesini yenilemişti. Şimdi sıra Marek Hamsik’e geldi... Geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde şekilde transfer edilen ve ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği liderlik ve profesyonellik anlayışıyla herkesin sevgilisi olan Hamsik, tarihi şampiyonlukta kilit rol oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içinde liderlik görevini verdiği Hamsik’in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

ALTERNATİF BULUNDU

Mantıklı bir bonservis teklifi gelmesi durumunda 26 yaşındaki Maxi Gomez'in ayrılmasına izin verecek olan Trabzonspor, yerine alternatifini de buldu.

İTALYA'DAN RAKİP VAR

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililerin, Gomez'in olası ayrılığı durumunda Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk'i ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

25 yaşındaki golcü ile Trabzonspor'un yanı sıra İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedilirken oyuncunun, Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







