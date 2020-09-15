Trabzonspor'da transfer operasyonu hızlanıyor!

Trabzonspor transfer haberi... 152 milyon TL limiti bulunan ve vergiler hariç Euro bazında net kadro maliyeti 13 milyon Euro’yu geçmemesi gereken Trabzonspor Yönetimi, sorunu çözmeye çalışıyor.

15 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da transfer operasyonu hızlanıyor!

Pek çok kulüp gibi Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmeye çalışan ve bu sayede limiti artıracak olan Trabzonspor Yönetimi, görüşmelerde son aşamaya geldi. Aynı zamanda en az 2 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Daha önce Da Costa’yı gönderen Fırtına’da topun ağzındaki isimler Hosseini, Guilherme ve Edgar. Bankalar Birliği ile yapılacak uzlaşma ve belirlenen isimlerin gönderilmesi sonrasında ise transferde imzalar attırılacak. Gelen oyunculara hemen lisans çıkartılabilecek.

İşte gündemdeki isimler

Orta saha konusunda Marcone, Gregore gibi isimlerle temaslarını sürdüren Fırtına’da, stoper Osorio, Vitor Hugo ve Meksika’nın Tigres kulübünden Carlos Salcedo liste başı. Sörloth’un satılması halinde forvete düşünülen ilk oyuncu da, 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor Jens Odgaard.


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