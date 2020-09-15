Pek çok kulüp gibi Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmeye çalışan ve bu sayede limiti artıracak olan Trabzonspor Yönetimi, görüşmelerde son aşamaya geldi. Aynı zamanda en az 2 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Daha önce Da Costa’yı gönderen Fırtına’da topun ağzındaki isimler Hosseini, Guilherme ve Edgar. Bankalar Birliği ile yapılacak uzlaşma ve belirlenen isimlerin gönderilmesi sonrasında ise transferde imzalar attırılacak. Gelen oyunculara hemen lisans çıkartılabilecek.

İşte gündemdeki isimler

Orta saha konusunda Marcone, Gregore gibi isimlerle temaslarını sürdüren Fırtına’da, stoper Osorio, Vitor Hugo ve Meksika’nın Tigres kulübünden Carlos Salcedo liste başı. Sörloth’un satılması halinde forvete düşünülen ilk oyuncu da, 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor Jens Odgaard.





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