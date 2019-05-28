Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fırtına transfer operasyonuna hız verdi... Sezon başında uyguladığı politika ile uygun maliyetle doğru isimleri kadrosuna katan Bordo-Mavili ekip, devre arasından bu yana hazırladığı listesini tamamladı.

Bonservisi elinde olan oyunculara ağırlık veren Trabzonspor, sözleşmeli futbolcuları ise kiralama formülü ile kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda geniş bir oyuncu havuzu oluşturan Karadeniz ekibi, önceliğini yurt içine verdi.

Sürpriz aday: Badji

Trabzonspor’da en büyük çalışma ise orta saha bölgesi için yapılıyor. Sosa, Onazi ve Abdulkadir Parmak rotasyonuna bir isim daha eklemeyi planlayan Bordo-Mavililer, hedefindeki isimleri belirledi. John Ogu ile görüşmelerine devam eden Fırtına, Rizespor’a devre arasında gelen Okechukwu Azubuike ve küme düşen Bursaspor’un Senegalli yıldızı Stephane Badji için de harekete geçti. Bonservisi Mısır’ın Pyramids takımında olan Azubuike için kiralama teklifi yapılacağı öğrenilirken, Bursa’yla da Badji için pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

12 asistli Emrah...

Karadeniz devi bu sezonun parlayan isimlerinden Emrah Başsan’a da gözünü dikti. Erzurumspor formasıyla ligde 12 asiste imza atan ve dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki oyuncunun, Dadaşlar ile sözleşmesi sona erdi. Bordo- Mavililer, sağ ve sol kanatta forma giyebilen başarılı oyuncuyla en kısa zamanda masaya oturacak. Öte yandan Fırtına, kulübeyi de zenginleştirmek adına 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da forma giyen Emircan Altıntaş ve Eskişehir’de görev yapan Fıratcan Üzüm’le de söz kesti.

Savunmaya 3 isim

İlk olarak savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Bordo-Mavililer, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Kana Biyik ile temaslarını sürdürüyor. Fırtına, Kamerunlu stoper ile büyük oranda el sıkışırken, her ihtimale karşı alternatif ismini de hazırladı.

Trabzonspor, sezon başında da gündeme gelen ancak devre arasında Porto’dan Rizespor’a kiralanan Chidozie Awaziem’i listesine ekledi. Mavi-Yeşilliler’deki performansıyla beğeni kazanan Nijeryalı futbolcu için, Portekiz ekibiyle ilk temas kuruldu. Öte yandan Fransız basını da Young Boys ile sözleşmesi biten İsviçreli sol bek Loris Benito’yla Karadeniz ekibinin ilgilendiğini öne sürdü.